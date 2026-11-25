Mikel Otegi, exmilitante de ETA condenado por asesinar en 1995 a dos ertzainas en Itsasondo (Gipuzkoa), ha quedado en libertad tras permanecer 23 años encarcelado y cumplir su condena, según ha informado la asociación de familiares de presos Etxerat y ha confirmado el Gobierno Vasco.

Otegi fue condenado a 34 años de prisión por el asesinato de José Luis González Villanueva e Iñaki Mendiluze el 10 de diciembre de 1995, y cumplía su pena en el centro penitenciario de Álava.

Según la sentencia, Otegi no formaba parte de ETA, simpatizaba con la izquierda abertzale y estaba convencido de que las fuerzas de seguridad le acosaban por su ideología. Una patrulla de la Ertzaintza detectó que conducía a velocidad excesiva y lo siguió hasta su caserío, donde Otegi disparó a los dos agentes con una escopeta de caza y posteriormente, aconsejado por su familia, se entregó.

Al no estar integrado en ETA, el caso no se juzgó en la Audiencia Nacional, sino en la Audiencia de Gipuzkoa. Fue el segundo juicio con jurado en Gipuzkoa, y 19 de los 36 candidatos iniciales a integrarlo presentaron excusas para no participar. Ese dato contrastó con las cuatro únicas alegaciones presentadas meses antes en el primer juicio con jurado en Gipuzkoa, un caso de delincuencia común.

Otegi fue absuelto, pues el tribunal consideró que no era dueño de sus actos, "se arrepintió" y sufría un trastorno psíquico consistente en "una personalidad propensa" a creerse acosado "por parte de la Ertzaintza".

Tras una enorme polémica y varios recursos, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el veredicto y ordenó la repetición del juicio, pero Otegi huyó y acabó integrándose en ETA.

Fue detenido el 22 de febrero en 2003 en Irulegi (Nafarroa Beherea) junto con Aloña Muñoa, y condenado en Francia a siete años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas. Cuatro años después, fue entregado a la justicia española, donde finalmente fue condenado por la Audiencia Nacional.