El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, regresará a Cataluña el próximo 12 de diciembre después de nueve años de exilio en Waterloo (Bélgica), tras la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo.

Puigdemont ha manifestado que viajará en avión desde Bruselas a Barcelona, y que se dirigirá seguidamente al Parlament de Cataluña, donde se organizará un "acto institucional".

"Me fui como presidente de la Generalitat y regresaré allí donde la democracia catalana elige o destituye a sus presidentes, que es el Parlament de Cataluña, y lo haré el sábado 12 de diciembre, a mediodía, y esa noche ya podré dormir en casa con mi familia", ha señalado en una rueda de prensa en Bruselas.

Durante su comparecencia, Puigdemont ha reivindicado la aplicación de la amnistía como una "victoria" frente al Estado español.