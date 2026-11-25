Puigdemont regresará a Cataluña el 12 de diciembre
El expresidente de la Generalitat viajará en avión desde Bruselas a Barcelona y se dirigirá directamente al Parlament de Cataluña. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado un acto de bienvenida a Puigdemont el 12 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Parque de la Ciutadella.
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, regresará a Cataluña el próximo 12 de diciembre después de nueve años de exilio en Waterloo (Bélgica), tras la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo.
Puigdemont ha manifestado que viajará en avión desde Bruselas a Barcelona, y que se dirigirá seguidamente al Parlament de Cataluña, donde se organizará un "acto institucional".
"Me fui como presidente de la Generalitat y regresaré allí donde la democracia catalana elige o destituye a sus presidentes, que es el Parlament de Cataluña, y lo haré el sábado 12 de diciembre, a mediodía, y esa noche ya podré dormir en casa con mi familia", ha señalado en una rueda de prensa en Bruselas.
Durante su comparecencia, Puigdemont ha reivindicado la aplicación de la amnistía como una "victoria" frente al Estado español.
"España ha fracasado en su propósito y regresaré a mi país, a Cataluña, sin tener que pedir permiso ni perdón, sin haber renunciado a nada"
Asimismo, Puigdemont ha confirmado que asistirá al pleno de la semana siguiente a su regreso, en el que ha expresado su voluntad de intervenir, y ha avanzado que el jueves 17 de diciembre pronunciará una conferencia abierta al público "para exponer su estrategia" política.
El Tribunal Supremo aplicó el pasado lunes la ley de amnistía a Puigdemont, que se encontraba procesado por un delito de malversación, así como a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, poniendo así punto final a la causa del 'procés'.
Su futuro político
El expresidente catalán ha evitado, sin embargo, concretar qué papel aspira a desempeñar en la política catalana a medio plazo, al señalar que antes quiere recuperar el contacto directo con la sociedad para conocer de primera mano los cambios que ha experimentado Cataluña durante su estancia en Bélgica.
"Después de nueve años, me interesa mantener un diálogo y una conversación a pie de calle, desde abajo, con la sociedad catalana, porque las cosas han cambiado mucho", ha explicado.
Reunión con Illa
Por otro lado, Puigdemont se ha mostrado dispuesto a reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, una vez que regrese a Cataluña, si bien ha aclarado que por el momento no ha mantenido ninguna conversación directa con el dirigente socialista.
El líder de Junts ha confirmado, no obstante, que miembros de su equipo están en contacto con el Govern y se ha mostrado convencido de que el encuentro acabará produciéndose, a falta de acordar el día y la hora.
Bienvenida a Puigdemont en el Parlament
La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado para el próximo sábado 12 de diciembre una movilización en los alrededores del Parlamento de Cataluña para dar la bienvenida a Carles Puigdemont.
"Recibamos en Cataluña al Molt Honorable President Carles Puigdemont después de nueve años de exilio. El 12 de diciembre convocamos a los catalanes y las catalanas a venir al recibimiento del 130.º presidente de la Generalitat de Cataluña", ha señalado la ANC en un comunicado.
La entidad soberanista convoca su movilización a las 11:00 horas en el Parque de la Ciutadella de Barcelona, donde se encuentra el Palacio del Parlament.
"Recuperemos la iniciativa política, abordemos el conflicto político con el Estado español e iniciemos una nueva etapa hacia la autodeterminación y la independencia", añade el comunicado.