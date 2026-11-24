Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 24 de noviembre de 2026:

-Segundo debate electoral en EITB: EITB ofrecerá hoy a partir de las 22:00 horas el segundo debate electoral con motivo de las elecciones generales del 29N. Dani Álvarez moderará el programa en castellano que se podrá seguir a través de ETB2, Radio Euskadi, la plataforma ETB ON y el servicio de noticias ORAIN. Participarán en el encuentro Patxi López (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Oskar Matute (EH Bildu), Esther Martínez (PP) y Lander Martínez (Frente Amplio).

-Crisis migratoria en El Hierro: Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes seis cayucos en El Hierro y otros dos en Tenerife con 815 inmigrantes a bordo, entre ellos 73 mujeres y 48 menores. Los médicos que trabajan en El Hierro aseguran que es terrible lo que está pasando allí. La consejera vasca de Bienestar Social, Juventud y Reto Demográfico Nerea Melgosa ofrecerá información sobre el material sanitario que Euskadi enviará a la isla.

-Exposición "I Basqui alla Biennale 1976/2026" en el Artium de Vitoria-Gasteiz: el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco Artium Museoa inaugura hoy su exposición "I Basqui alla Biennale 1976/2026", un proyecto cultural y expositivo impulsado por el Gobierno Vasco, Etxepare Euskal Institutua y la Universidad Ca' Foscari de Venecia, que conecta la presencia vasca en la Bienal de Venecia de 1976 con la creación contemporánea cincuenta años después.