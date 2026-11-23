En una carta firmada por Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el Gobierno subraya que hasta ahora la legislación española permitía que una persona que perdía a un ser querido un lunes tuviera que reincorporarse a su puesto de trabajo el jueves, con "el dolor intacto, con los trámites sin resolver y con una casa que ya no era la misma".

"Eso termina hoy", recoge el texto, que defiende que nadie tendrá que elegir entre su trabajo y "sostener la mano de sus seres queridos".

El Ejecutivo considera que esta medida permitirá acercar a España a los estándares de protección de otros países europeos y dar más tiempo a quienes atraviesan una pérdida para afrontar el duelo.

"Ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, pero con la norma que aprobamos hoy damos más tiempo a quien sufre para que pueda sanar", señala la carta.