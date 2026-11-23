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Homenaje a Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos, ertzainas asesinados por ETA en Beasain
En el 25 aniversario de su asesinato, el consejero Bingen Zupiria ha reivindicado "memoria" y ha afirmado que es hora de "cerrar heridas y abandonar odios". Sus compañeros del sindicato ErNE reivindican justicia y recuerdan "el sacrificio" realizado por hombres y mujeres en esta tierra.
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