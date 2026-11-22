La iniciativa popular Mikel Zabalza Gogoan ha reclamado este domingo la derogación de la Ley de Secretos Oficiales para avanzar en el esclarecimiento de la muerte de Mikel Zabalza, durante el homenaje celebrado en Orbaizeta con motivo del 41 aniversario de su fallecimiento. Los organizadores han pedido a los representantes políticos que resulten elegidos en las próximas elecciones generales, así como a quienes ocupen las instituciones navarras tras los comicios forales y municipales, que contribuyan a esclarecer las responsabilidades en este caso.