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Recuerdan a Mikel Zabalza a punto de cumplirse 41 años desde que apareció muerto
Euskaraz irakurri: Mikel Zabalza omendu dute, hilda agertu zela 41 urte betetzear direnean
La iniciativa popular Mikel Zabalza Gogoan ha reclamado este domingo la derogación de la Ley de Secretos Oficiales para avanzar en el esclarecimiento de la muerte de Mikel Zabalza, durante el homenaje celebrado en Orbaizeta con motivo del 41 aniversario de su fallecimiento. Los organizadores han pedido a los representantes políticos que resulten elegidos en las próximas elecciones generales, así como a quienes ocupen las instituciones navarras tras los comicios forales y municipales, que contribuyan a esclarecer las responsabilidades en este caso.
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