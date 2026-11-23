EITB ofrecerá este martes (24 de noviembre), a partir de las 22:00 horas, el segundo debate electoral con motivo de las elecciones generales del 29N. Dani Alvarez moderará el programa en castellano que se podrá seguir a través de ETB2, Radio Euskadi, la plataforma ETB ON y el servicio de noticias ORAIN.

Participarán en el encuentro Patxi López (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Oskar Matute (EH Bildu), Esther Martínez (PP) y Lander Martínez (Frente Amplio), quienes expondrán sus propuestas y confrontarán sus posiciones sobre los principales asuntos que centran la campaña electoral.

El debate se estructurará en cuatro bloques temáticos. En el primero, "Euskadi ante las elecciones del 29 de noviembre", los representantes políticos realizarán un diagnóstico de la situación actual de Euskadi y explicarán los principales retos que afronta la sociedad vasca en esta cita con las urnas.

A continuación, el bloque "Las preocupaciones de la ciudadanía", abordará las cuestiones que más inquietan a la población, mientras que el tercer apartado, "La aritmética del poder", se centrará en los posibles escenarios que podrían abrirse tras los comicios.

Por último, cada uno de los representantes dispondrá de un minuto para dirigirse directamente a la ciudadanía y realizar su petición de voto en el tramo final del programa.