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Así han transcurrido los principales actos durante la tarde del segundo sábado de campaña
Euskaraz irakurri: Hauek izan dira larunbat arratsaldeko mezu nagusiak hauteskunde-kanpainan
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