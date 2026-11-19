Inicio Política Elecciones Elecciones Generales DEBATE Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión La vivienda, prioridad en los programas electorales: ¿qué proponen los candidatos para dar salida a la crisis? Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Etxebizitza, lehen mailako arazoa: zer proposatzen dute hautagaiek krisiari irtenbidea emateko? Agencias | EITB 19/11/2026 - 23:05 Última actualización 19/11/2026 - 23:05