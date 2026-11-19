Desarme nuclear

Sobre las cuestiones de desarme nuclear, el dirigente norteamericano ha señalado que ha abordado la cuestión con Putin y Xi, atrayendo por primera vez a China a un debate de este tipo, aunque ha admitido la dificultad del asunto porque "una vez que se tienen armas nucleares, es muy difícil prescindir de ellas".

Guerra de Ucrania

En lo que respecta a la guerra en Ucrania, en su intervención inicial, Trump ha subrayado que hay "avances" y se ha referido a las intenciones de Putin al señalar que "desea que la guerra llegue a su fin".



En la misma línea, Putin ha subrayado que los tres países comparten "la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional", al tiempo que ha señalado los "numerosos intereses comunes en la resolución de los conflictos regionales", punto en el que se ha referido directamente a la guerra en Ucrania, lanzada por Moscú en febrero de 2022.