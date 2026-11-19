Xi, Trump y Putin reivindican el diálogo entre las tres potencias para mantener la paz y estabilidad global
El encuentro histórico que ha tenido las guerras en Ucrania y Oriente Próximo como principales asuntos a tratar ha durado poco más que hora y veinte. En la reunión, los tres países han acordado aumentar la producción y el suministro.
La reunión trilateral entre los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladimir Putin, se ha celabrado este jueves en la ciudad china de Shenzhen, situada en el sur del país. El encuentro histórico que ha tenido las guerras en Ucrania y Oriente Próximo como principales asuntos a tratar ha durado poco más que hora y veinte.
La cumbre ha comenzado poco después de que Xi mantuviera sendos encuentros bilaterales con Trump y Putin.
Junto al desarme nuclear y la búsqueda de salidas negociadas para las guerras de Ucrania e Irán, la agenda de esta doble cita diplomática en Shenzhen incluía también la coordinación en materia tecnológica y de Inteligencia Artificial —ámbito en el que Trump ha rechazado hoy mismo ante el plenario de APEC cualquier "regulación globalista"— para evitar nuevos choques comerciales y estratégicos entre las grandes potencias.
Los presidentes han acordado dialogar para prevenir la proliferación de armas nucleares, así como han cerrado filas para reformar Naciones Unidas, garantizar el suministro estable de energía y cargar contra el Tribunal Penal Internacional.
Respecto a la situación de Naciones Unidas, los dirigentes chino, estadounidense y ruso han señalado "su compromiso con la reforma de la ONU", todo con "el objetivo de que pueda responder de manera más eficaz a los desafíos mundiales y cumplir plenamente su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales", según la declaración conjunta recogida por la agencia TASS.
Cooperación entre las tres potencias
En la cumbre los tres países han coincidido en la que las tres potencias cooperen para "mantener conjuntamente la paz y la estabilidad mundial".
"China, Rusia y Estados Unidos deberían dar ejemplo en materia de cooperación para hacer frente a los retos globales, mantener conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y aportar mayores contribuciones al progreso de la humanidad", ha afirmado el presidente chino.
Jinping también ha abogado por la eliminación completa y la prohibición integral de las armas nucleares, que ha descrito como una "espada de Dámocles" que pende sobre la humanidad.
Por su parte, Trump ha recalcado el "camino diferente" por el que opta Washington al buscar el diálogo directo con potencias tradicionalmente rivales como Rusia y China. "Nunca se ha forjado la paz rechazando las oportunidades de diálogo y debate", ha subrayado, defendiendo mantener los canales abiertos con Pekín y Moscú.
Acuerdan aumentar la producción y suministro de petróleo
China, Rusia y Estados Unidos han acordado aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo en beneficio de países de todo el mundo, según una "Declaración de Paz" conjunta difundida por medios estatales chinos tras la reunión..
Los tres líderes han reafirmado la importancia de "unos flujos energéticos estables", ha informado la agencia de noticias china Xinhua.
Desarme nuclear
Sobre las cuestiones de desarme nuclear, el dirigente norteamericano ha señalado que ha abordado la cuestión con Putin y Xi, atrayendo por primera vez a China a un debate de este tipo, aunque ha admitido la dificultad del asunto porque "una vez que se tienen armas nucleares, es muy difícil prescindir de ellas".
Guerra de Ucrania
En lo que respecta a la guerra en Ucrania, en su intervención inicial, Trump ha subrayado que hay "avances" y se ha referido a las intenciones de Putin al señalar que "desea que la guerra llegue a su fin".
En la misma línea, Putin ha subrayado que los tres países comparten "la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional", al tiempo que ha señalado los "numerosos intereses comunes en la resolución de los conflictos regionales", punto en el que se ha referido directamente a la guerra en Ucrania, lanzada por Moscú en febrero de 2022.
Trump ha condirmado que había tratado el conflicto de manera "extensa" con Putin y ha expresado su esperanza de que Ucrania también quiera poner fin a la guerra.
Los tres dirigentes se han sentado alrededor de una gran mesa circular, con Xi en el centro, Putin a su derecha y Trump a su izquierda, mientras sus respectivas delegaciones permanecían a cierta distancia.