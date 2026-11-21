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Hauek izan dira larunbat arratsaldeko mezu nagusiak hauteskunde-kanpainan
Zure interesekoa izan daiteke
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Duela min.
Asteburura iritsi da hauteskunde-kanpaina: hauek izan dira larunbat goizeko ekitaldiak
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Duela min.
Ostiral gaueko mezu nagusiak, Euskadiko hauteskunde kanpainan
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Duela min.
Oskar Matute EH Bilduren Kongresurako hautagaiari elkarrizketa
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Duela min.
Ostiral goizeko mezu nagusiak, laburbilduta
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Duela min.
Lander Martinez, Fronte Zabalako hautagaia, gaurko elkarrizketatua Egun on saioan
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Duela min.
Azaroaren 26ra arte luzatu dute posta bidez bozkatzeko epea
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Duela min.
Hauteskunde ondorengo itunak: norekin daude akordioetara iristeko prest?
ZUZENEAN
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Etxebizitza, lehen mailako arazoa: zer proposatzen dute hautagaiek krisiari irtenbidea emateko?
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Duela min.
Zer dago jokoan Euskadin azaroak 29ko hauteskunde orokorretan?
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