Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Llega al fin de semana la campaña electoral: estos han sido los actos de la mañana del sábado Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Asteburura iritsi da hauteskunde-kanpaina: hauek izan dira larunbat goizeko ekitaldiak 21/11/2026 - 15:28 Última actualización 21/11/2026 - 15:28