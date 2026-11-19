Inicio Política Elecciones Elecciones Generales DEBATE Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión ¿Qué se juega Euskadi en las elecciones generales del 29 de noviembre? Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: ETB1eko Hauteskunde Eztabaida: Zer dago Jokoan Euskadin azaroako 29ko hauteskundeetan Agencias | EITB 19/11/2026 - 23:05 Última actualización 19/11/2026 - 23:05