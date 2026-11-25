La Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al exdirigente de ETA Henri Parot por la "extrema gravedad" de los delitos cometidos, y ha planteado una reforma legal para que las víctimas del terrorismo puedan recurrir la concesión de la semilibertad de los presos.

El juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, invita a reflexionar sobre la posibilidad de reformar la ley para que las víctimas, además de la Fiscalía, también puedan impugnar permisos de salida, la flexibilización del cumplimiento o la clasificación en tercer grado.

Parot seguirá por el momento en el régimen de semilibertad en el que ya se encontraba, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permite salir de la prisión de lunes a viernes para tareas de voluntariado con la obligación de volver a dormir.

El juez, que estima un recurso de la Fiscalía, valora que Parot lleva 35 años en prisión, ha reconocido sus delitos y el daño causado, y participa en actividades de voluntariado desde octubre de 2025.

Pero, en línea con los argumentos del fiscal, Castro considera que no puede obviarse la "extrema gravedad" de los hechos delictivos, el "elevadísimo" número de víctimas mortales y el impacto producido en sus familias, amigos y en la sociedad.