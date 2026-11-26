La Audiencia Nacional ha avalado la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que denegó aplicar el régimen de semilibertad para la exdirigente de ETA Marisol Iparragirre.



Desestima así el recurso que presentó Iparragirre contra dicha resolución y que pedía mantener la semilibertad que le había otorgado la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Gipuzkoa. Los magistrados indican que no procede aprobar el concreto modelo de ejecución sometido a consideración judicial por haber quedado "sustancialmente alterado" uno de los elementos que fundamentaron su aplicación.



Asimismo, el tribunal explica que la propia recurrente reconoce la finalización de la actividad universitaria inicialmente prevista y propone sustituirla por actividades de voluntariado.



Para los magistrados, las actividades de voluntariado pueden ser un instrumento idóneo de reinserción social y resultar plenamente compatibles con la semilibertad, pero su incorporación, precisan, requiere concretar su contenido, finalidad tratamental, duración, horarios, condiciones de supervisión y mecanismo de evaluación flexible.



"Es, por tanto, la insuficiencia actual de este concreto programa y no una valoración negativa de la evolución penitenciaria de la interna lo que determina la improcedencia de su aprobación en esta alzada", afirman.



