Clavijo pide a la UME en El Hierro para ayudar en la emergencia migratoria que vive la isla
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado este miércoles formalmente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplace a El Hierro para ayudar en la crisis migratoria que vive la isla, en particular en la asistencia sanitaria que necesitan quienes llegan en cayuco.
"Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios (...) Esta situación es a todas luces insostenible", ha advertido Clavijo, en unas breves declaraciones difundidas por el Gobierno de Canarias.
El presidente de Canarias ha tomado esta decisión tras activar el Plateca, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, el marco director bajo el que se organizan los servicios de emergencia ante situaciones de grave riesgo.
"Me he visto en la necesidad de activarlo y solicitar el apoyo de la UME, desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista sanitario", ha argumentado Fernando Clavijo.
El presidente canario lamenta "la falta de previsión" y desea que "esta situación se reconduzca lo antes posible".
Clavijo ha tomado esta decisión después de que, solo en los últimos dos días, hayan llegado casi 3000 inmigrantes en pateras y cayucos a la isla de El Hierro, cuyo censo de población es de 12 000 habitantes.
Euskadi y Canarias piden la "intervención urgente" de Von der Leyen
Los gobiernos de Euskadi y Canarias han pedido la "intervención urgente" de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para poner soluciones "encima de la mesa" que contribuyan a resolver el "desafío migratorio estructural" que se está viviendo tras el repunte de llegadas de cayucos, fundamentalmente a la isla de El Hierro, donde este martes han arribado unas 2100 personas.
Así lo han indicado la consejera vasca de Bienestar Social, Nerea Melgosa, y el viceconsejero del Gabinete del Presidente del Gobierno canario, Octavio Caraballo, que han comparecido juntos durante el transcurso del Congreso Internacional de las Generaciones del Presente y del Futuro de Euskadi, que se celebra este miércoles en Bilbao, según ha informado el Ejecutivo canario en nota de prensa.
Por su parte, la consejera vasca Nerea Melgosa ha expuesto que el "drama" migratorio que vive Canarias "no es nuevo", considerando que el Gobierno central, como competente en la materia, "tendría que hacer mucho más de lo que hace. Tendría que hacer sus deberes".