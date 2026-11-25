El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado este miércoles formalmente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplace a El Hierro para ayudar en la crisis migratoria que vive la isla, en particular en la asistencia sanitaria que necesitan quienes llegan en cayuco.



"Tenemos muchas dificultades para garantizar una seguridad sanitaria en la isla, dada la situación de desborde de todos los recursos y medios (...) Esta situación es a todas luces insostenible", ha advertido Clavijo, en unas breves declaraciones difundidas por el Gobierno de Canarias.

El presidente de Canarias ha tomado esta decisión tras activar el Plateca, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma, el marco director bajo el que se organizan los servicios de emergencia ante situaciones de grave riesgo.

"Me he visto en la necesidad de activarlo y solicitar el apoyo de la UME, desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista sanitario", ha argumentado Fernando Clavijo.

El presidente canario lamenta "la falta de previsión" y desea que "esta situación se reconduzca lo antes posible".

Clavijo ha tomado esta decisión después de que, solo en los últimos dos días, hayan llegado casi 3000 inmigrantes en pateras y cayucos a la isla de El Hierro, cuyo censo de población es de 12 000 habitantes.