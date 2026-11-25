Larrialdietarako Unitate Militarra Hierron sartzea eskatu du Clavijok, uharteak bizi duen migrazio larrialdian laguntzeko
Euskadiko eta Kanarietako gobernuek Ursula Von der Leyen Europako Batzordearen presidentearen "premiazko esku-hartzea" eskatu dute, "mahai gainean" konponbideak jartzeko, kaiukoen etengabeko iritsierak eragindako "egiturazko migrazio erronka" konpontzeko bidean.
Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak eskatu du Larrialdietarako Unitate Militarra Hierron sartzea, uharteak bizi duen migrazio krisian laguntzeko, bereziki kaiukoz iristen direnek behar duten osasun arreta dela eta.
"Zailtasun handiak ditugu uhartean osasun segurtasuna bermatzeko, baliabide eta bitarteko guztiak gainezka baitaude (...), egoera jasanezina da", ohartarazi du Clavijok, Kanarietako Gobernuak zabaldutako adierazpen labur batean.
Erkidegoko Babes Zientifikoko Larrialdietarako Lurralde Plana martxan jarri ostean eman du erabaki horren berri kanariar presidenteak.
"Plana abiarazteko eta unitate militarraren laguntza eskatzeko beharra dagoela iritzi diot", argudiatu du Fernando Clavijok.
Kanarietako presidenteak orain arte izandako "aurreikuspen falta" gaitzetsi du, eta "egoera lehenbailehen bideratzeko" itxaropena agertu du.
Ia 3.000 migratzaile —uhartean 12.000 lagun bizi dira— heldu dira pateretan eta kaiukoetan Hierroko uhartera bi egunean, eta horrek eraman du Clavijo "muturreko" erabakiak hartzera.
Von der Leyenek "premiaz esku hartzea" eskatu dute
Euskadiko eta Kanarietako gobernuek Ursula Von der Leyen Europako Batzordearen presidenteak "premiaz esku hartzea" eskatu dute, "mahai gainean" konponbideak jartzeko, kaiukoen etengabeko iritsierak eragindako "egiturazko migrazio erronka" konpontzeko bidean. Batez ere Hierro uhartera heldu dira migratzaileak; gaur soilik 2.100 pertsona iritsi dira.
Nerea Melgosa Gizarte Ongizateko sailburuak eta Octavio Caraballo Kanarietako Gobernuko Presidentearen Kabineteko sailburuordeak eman dute eskatutakoaren berri. Elkarrekin agertu dira kazetarien aurrean. Bilbon egiten ari diren den Euskadiko Egungo eta Etorkizuneko Belaunaldien Nazioarteko Kongresuan, Kanarietako Gobernuak prentsa oharrean jakinarazi duenez.
Horren harian, Nerea Melgosa sailburuak azaldu du Kanariek bizi duten migrazio drama ez dela berria, Espainiako Gobernuak "egiten duena baino askoz gehiago egin beharko lukeelako". "Etxeko lanak egin beharko lituzke", nabarmendu du.