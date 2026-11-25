Auzitegi Nazionalak Paroten hirugarren gradua baliogabetu egin du, delituak "oso larriak" direlako
Epaileak, gainera, legea erreformatzeko aukerari buruz hausnartzeko deia egin du, biktimek irteera-baimenak eta hirugarren graduak daudenean helegitea aurkeztu ahal izateko.
Auzitegi Nazionalak bertan behera utzi du Eusko Jaurlaritzak Henri Parot ETAren buruzagi ohiari emandako hirugarren gradua, egindako delituak "oso larriak" direlako, eta lege erreforma bat proposatu du, terrorismoaren biktimek helegitea aurkeztu ahal izateko presoei erdi-askatasuna onartzen zaienean.
Jose Luis Castro espetxe-zaintzako epaile zentralak legea erreformatzeko aukerari buruz hausnartzeko deia egin du, biktimek, Fiskaltzaz gain, irteera-baimenak, zigorren malgutzeak eta hirugarren graduen kasuetan helegitea aurkeztu ahal izateko.
Parotek, oraingoz, lehendik zegoen erdi-askatasuneko erregimenean jarraituko du, Espetxe Erregelamenduaren 100.2 artikulua aplikatuz. Astelehenetik ostiralera kartzelatik ateratzeko aukera ematen dio, borondatezko lanetarako, eta lo egiterako bueltatzeko betebeharrarekin.
Epaileak Fiskaltzaren errekurtso bat onartu du. Parotek espetxean 35 urte eman dituela, bere delituak eta egindako kaltea aitortu dituela eta 2025eko urritik borondatezko jardueretan parte hartzen duela baloratu du.
Baina, fiskalaren argudioen ildotik, Castrok uste du ezin direla alde batera utzi delituen "larritasun handia", hildakoen kopuru "oso handia" eta haien familietan, lagunengan eta gizartean izandako eragina.