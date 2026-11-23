Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Ana Isabel Arostegi eta Javier Mijangos, ETAk hildako ertzainak, oroitu dituzte Beasainen
Hil zituztela 25 urte bete direnean, Bingen Zupiria sailburuak "memoria" behar dela esan du, eta "zauriak ixteko eta gorrotoak uzteko" garaia dela adierazi du. ErNE sindikatuko kideek "haien oroimena mantendu" nahi izan dute eta Justizia eskatu dute.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu dio Puigdemonti, eta auzi penala itxi du bederatzi urte eta gero
ZUZENEAN
Duela min.
PSOEk hamar puntuko abantaila kenduko dio PPri, CISen arabera, eta Voxek eta Fronte Zabalak atzerakada izango dute
ZUZENEAN
Duela min.
Mikel Zabalza omendu dute, hilda agertu zela 41 urte betetzear direnean
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Langileen Ezkerra (ELE) sortu dute, "kontrolik gabeko immigrazio masiboaren" aurkako alderdi abertzale berria
ZUZENEAN
Duela min.
Bankuen gaineko zerga 2027ra luzatuko duela iragarri du Espainiak, etxebizitzara bideratuko dituen 1.400 milioi euro biltzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Santi Brouard eta Josu Muguruza omendu dituzte Bilbon, hilketen urteurrenean
ZUZENEAN
Duela min.
Gorenak botoa ematea debekatu die biloben legearen bidez nazionalitatea lortu zutenei, Espainian bizi badira ere
ZUZENEAN
Duela min.
Azaroaren 26ra arte luzatu dute posta bidez bozkatzeko epea
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: hauteskunde eztabaida EITBn, hauteskunde kanpaina eta Zinebiren 68. edizioa
Gehiago ikusi