Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu dio Puigdemonti, eta auzi penala itxi du bederatzi urte eta gero
Llarena epaileak Puigdemonten aurkako sumarioa itxi ondotik, Justiziak auzia behin betiko artxibatu du, eta Kataluniako presidente ohiak Espainiara itzultzeko aukera du jada, baita hauteskundeetara aurkeztekoa ere.
Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu dio gaur, astelehena, Carles Puigdemonti, eta behin betiko itxi du Kataluniako independentzia-prozesuagatik duela bederatzi urte zabaldutako auzia. Kataluniako presidente ohiak Espainiara itzultzeko aukera du jada, baita hauteskundeetara aurkeztekoa ere.
Auto batean, Zigor Aretoak artxibatu egin du 2017an Puigdemonten eta Antoni Comin eta Lluis Puig kontseilari ohien aurka irekitako prozedura, eta haien erantzukizun penala iraungitzat jo du. Hiruretako inor ez zuten epaitu, urte hartako urriaren 1eko erreferendumaren ostean Justiziatik ihes egin baitzuten.
Hala, auzitegiak berretsi egin du Pablo Llarena epaileak hilaren 3an hartutako erabakia; izan ere, epaileak guztientzat itxi zuen sumarioa, eta prozedura aretora bidali zuen, Auzitegi Konstituzionalak oraindik auzipetuta zeukan delitua (bidegabeko eralgitzea) amnistiatzea erabaki ostean.
Gorenak atzera bota ditu Voxen alegazioak
Autoan, Zigor Aretoak baztertu egin ditu Vox alderdiak herri-akusazio gisa aurkeztutako alegazioak. Ebazpen horretan, hiru buruzagi independentistek prozesatuta mantentzea eskatu zuen Voxek, edo, bestela, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiari kontsulta egitea, diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituari amnistia aplikatzeari buruz.
Gorenak atzera bota ditu bi eskaerak. Gogorarazi duenez, Europako Justiziak uztailaren 16an emandako epaiak babestu egin zuen araua, eta ez zituen onartu "herri-akusazioak planteatzen dituen zalantzak"; beraz, "ez da beharrezkotzat jotzen" Europako justiziari gai horri buruz galdetzea.
Horrela, Gorenak berretsi egin du Llarenak emandako "sumarioa amaitzeko autoa", eta auzia behin betiko artxibatzea erabaki du, "Carles Puigdemonten, Antoni Cominen eta Lluis Puigen erantzukizun penala iraungitzat joz".