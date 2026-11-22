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Mikel Zabalza omendu dute, hilda agertu zela 41 urte betetzear direnean
Orbaizetan, Mikel Zabalzaren jaioterrian, Guardia Zibilak hura atxilotu eta hilda agertu zela 41 urte betetzear direnean, oroimen ekitaldia egin dute aurten ere. Aurtengoa hauteskunde urtea izanik, inboluzioak ekar ditzakeen arriskuei buruz ohartarazi du Mikel Zabalza Gogoan herri ekimenak, eta Madrilen diputatu izango direnei eta maiatzeko hauteskundeetan ordezkaritza lortuko dutenei egia eta justiziaren bidea egiten laguntzea eskatu die. Besteak beste, sekretu ofizialen legea indargabetu dezatela.
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