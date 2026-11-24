Albiste izango dira: hauteskunde-eztabaida EITBn, migrazio-krisia Hierron eta "I Basqui alla Biennale 1976/2026" erakusketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko azaroaren 24an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Hauteskunde eztabaida EITBn: EITBk bigarren hauteskunde eztabaida emango du gaur, 22:00etatik aurrera, azaroaren 29ko hauteskunde orokorrak direla eta. Dani Alvarezek moderatuko du gaztelaniazko saioa, eta ETB2n, Radio Euskadin, ETB On plataforman eta ORAIN albiste zerbitzuan jarraitu ahal izango da. Patxi Lopez (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Oskar Matute (EH Bildu), Esther Martínez (PP) eta Lander Martínez (Fronte Zabala) izango dira bertan.
-Migrazio-krisia Hierron: astelehenean, Itsas Salbamenduak sei kaiuko erreskatatu ditu Hierro uhartean, eta bi Tenerifen. Guztira, 815 lagun, tartean 73 emakume eta 48 adingabe. Hierron lan egiten duten medikuen esanetan, izugarria da bertan gertatzen ari dena. Nerea Melgosa Gizarte Ongizateko, Gazteriako eta Erronka Demografikoko sailburuak Euskadik uhartera bidaliko duen osasun-materialari buruzko informazioa plazaratuko du.
-"I Basqui alla Biennale 1976/2026" erakusketa: Gasteizko Artium Museoak "I Basqui alla Biennale 1976/2026" erakusketa inauguratuko du gaur. Eusko Jaurlaritzak, Etxepare Euskal Institutuak eta Veneziako Ca' Foscari Unibertsitateak bultzatutako kultura- eta erakusketa-proiektua da.