Puigdemont abenduaren 12an itzuliko da Kataluniara
Hegazkinez Bruselatik Bartzelonara joango da, eta handik, zuzenean, Kataluniako Parlamentura. ANC Kataluniako Asanblea Nazionalak ongietorri ekitaldia antolatu du abenduaren 12an, 11:00etan, Bartzelonako Ciutadella parkean.
Erbestean (Waterloo, Belgika) bederatzi urte igaro ondoren, Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohi eta Juntsen presidentea datorren abenduaren 12an itzuliko da Kataluniara. Auzitegi Gorenak amnistia legea aplikatu eta haren aurkako auzia aste honetan bertan itxi zuen, eta Kataluniara libre itzultzeko aukera izango du.
Puigdemontek azaldu duenez, hegazkinez joango da Bruselatik Bartzelonara, eta, handik, zuzenean, Kataluniako Parlamentura.
"Generalitateko presidente gisa joan nintzen eta Kataluniako demokraziak bere presidenteak aukeratzen eta kargugabetzen dituen lekura itzuliko naiz abenduaren 12an, Kataluniako Parlamentura, eta gau horretan etxean lo egin ahal izango dut, familiarekin", adierazi du Bruselan emandako prentsaurreko batean.
Espainiako estatuak amnistia aplikatzea "garaipena" izan dela adierazi du Puigdemontek.
"Espainiak porrot egin du bere asmoan, eta nire herrira itzuliko naiz, Kataluniara; baimenik eta barkamenik eskatu gabe, ezeri uko egin gabe"
Halaber, Puigdemontek adierazi du itzuli ondoren Kataluniako Parlamentuan egingo den hurrengo osoko bilkuran parte hartuko duela. Halaber, aurreratu du abenduaren 17an konferentzia ireki bat egingo duela Bartzelonan, bere estrategia politikoaren berri emateko.
Auzitegi Gorenak pasa den astelehenean Puigdemont presidente ohiari, Toni Comin eta Lluis Puig kontseilari ohiei amnistia aplikatu zien diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituagatik, eta horien aurkako auzia itxi egin zuen.
Etorkizun politikoa
Puigdemontek, hala ere, ez du argitu aurrera begira Kataluniako politikan zer eginkizun beteko duen.
Aurretik, Kataluniako gizartearekin harreman zuzena berreskatu nahi duela nabarmendu du, Belgikan egon den bederatzi urtetan gertatutako aldaketak bertatik bertara ezagutzeko. Zehazki, kaleko jendearekin hitz egin nahi du "gauzak asko aldatu direlako".
Illarekin bilera
Bestalde, Puigdemont prest agertu da Kataluniara itzultzen denean Salvador Illa Generalitateko presidentearekin biltzeko. Dena den, onartu du oraindik ez duela zuzenean buruzagi sozialistarekin hitz egin.
Hala ere, haren taldeko kideak Kataluniako Gobernuarekin harremanetan daudela esan du Puigdemontek. Are gehiago, bilera egin egingo dela uste du, eguna eta ordua adostea falta bada ere.
ANCk ongietorri ekitaldia antolatu du, Kataluniako Parlamentuaren atarian
Kataluniako Asanblea Nazionalak (ANC) ongietorri ekitaldia antolatu du abenduaren 12rako, Puigdemonten itzulera egunerako, Kataluniako Parlamentuaren inguruan.
ANCk ohar batean azaldu duenez, erbestean bederatzi urte igaro ondoren Kataluniako Generalitateko 130. presidente "ohoretsuari" ongietorria egingo zaio, eta bertan parte hartzera animatu ditu herritarrak.
Ongietorri ekiladia abenduaren 12an izango da, 11:00etan, Bartzelonako Ciutadella parkean, hain zuzen ere, Parlamentua dagoen lekuan.
Bestalde, ekimen politikoa "berreskuratu" eta autodeterminazioaren eta independentziaren bidean "aro berri bat" irekitzeko deia egin du.