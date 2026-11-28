El presunto asesino de Biansi, a la espera de pasar a disposición judicial
El hombre de 47 años detenido el jueves por matar a su expareja en Bilbao continúa en dependencias policiales, a la espera de ser llevado ante la autoridad judicial. Entretanto, la sociedad vasca está llamada a seguir expresando su repulsa —ayer, viernes, se produjeron las primeras concentraciones— por el asesinato machista con dos convocatorias en Bilbao y Vitoria-Gasteiz.
La víctima, Biansi, de 34 años, ingresó grave en el Hospital de Cruces, donde falleció la madrugada del viernes. Su expareja, que contaba con una orden de alejamiento y que a pesar de eso vivía en el domicilio, la agredió con un cuchillo ante sus hijos de 4 y 6 años. Tanto la mujer asesinada como su presunto asesino contaban con antecedentes por violencia de género y violencia doméstica, y existían denuncias contra el hombre. La Ertzaintza hacía seguimiento a la víctima, quien estaba calificada de riesgo "básico".
Se trata del primer asesinato machista de 2026 en la CAV, y el tercero en Hego Euskal Herria. En el conjunto del Estado español, 50 mujeres han sido asesinadas por hombres machistas en lo que va de año.
Concentraciones de repulsa
Emakumeen Mundu Martxa ha convocado a la ciudadanía vasca a dos concentraciones para este sábado. En Bilbao, el acto tendrá lugar esta tarde (18:00 horas) en la plaza de Indautxu. En Vitoria-Gasteiz, la concentración será a las 12:30 horas, en la plaza de la Virgen Blanca. Mañana, domingo, será el turno de Baiona (18:00, en la plaza del mercado).
Ayer, viernes, instituciones y grupos feministas como Itaia y Emakumeen Mundu Martxa se concentraron para denunciar este nuevo asesinato machista.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.