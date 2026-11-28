El hombre de 47 años detenido el jueves por matar a su expareja en Bilbao continúa en dependencias policiales, a la espera de ser llevado ante la autoridad judicial. Entretanto, la sociedad vasca está llamada a seguir expresando su repulsa —ayer, viernes, se produjeron las primeras concentraciones— por el asesinato machista con dos convocatorias en Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

La víctima, Biansi, de 34 años, ingresó grave en el Hospital de Cruces, donde falleció la madrugada del viernes. Su expareja, que contaba con una orden de alejamiento y que a pesar de eso vivía en el domicilio, la agredió con un cuchillo ante sus hijos de 4 y 6 años. Tanto la mujer asesinada como su presunto asesino contaban con antecedentes por violencia de género y violencia doméstica, y existían denuncias contra el hombre. La Ertzaintza hacía seguimiento a la víctima, quien estaba calificada de riesgo "básico".

Se trata del primer asesinato machista de 2026 en la CAV, y el tercero en Hego Euskal Herria. En el conjunto del Estado español, 50 mujeres han sido asesinadas por hombres machistas en lo que va de año.

Concentraciones de repulsa

Emakumeen Mundu Martxa ha convocado a la ciudadanía vasca a dos concentraciones para este sábado. En Bilbao, el acto tendrá lugar esta tarde (18:00 horas) en la plaza de Indautxu. En Vitoria-Gasteiz, la concentración será a las 12:30 horas, en la plaza de la Virgen Blanca. Mañana, domingo, será el turno de Baiona (18:00, en la plaza del mercado).

Ayer, viernes, instituciones y grupos feministas como Itaia y Emakumeen Mundu Martxa se concentraron para denunciar este nuevo asesinato machista.