El sindicato de vivienda Saretxe ha denunciado que una familia donostiarra ha sido víctima de una estafa inmobiliaria, al abonar 1.500 euros de fianza para acceder a una vivienda cuya oferta resulto fraudulenta. Al final “se han quedado sin vivienda y han perdido el dinero que habían adelantado”, ha explicado la organización sindical.

Según este colectivo, la familia residía en una vivienda en Donostia/San Sebastián, propiedad del fondo Azora, el cual “se negaba a reparar” los desperfectos de la vivienda y, pese a que los inquilinos hicieron frente a los mismos, "presión del fondo buitre está siendo constante e insoportable".

Esta situación les llevó a buscar otra residencia, tanto a través de portales inmobiliarios digitales como en agencias. Cuando creyeron haber encontrado una vivienda, abonaron la fianza, cifrada en 1.500 euros, pero “la oferta de vivienda era una estafa”, ha esgrimido el sindicato. Así, la familia ha visto “vulnerado su derecho a la vivienda, primero como consecuencia de la presión de un fondo buitre y, después, al convertirse en víctima de una estafa inmobiliaria”.

En su opinión, para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse, “se debe acabar con la especulación y el rentismo, hasta que la vivienda sea un derecho básico garantizado", por lo que han defendido que "los cambios solo vendrán desde abajo y la organización es nuestra única garantía”.