Después de once años en marcha, se apagan los fogones de la solidaridad en Lesbos. El domingo se repartieron las últimas raciones en el campamento de refugiados, y esta semana cuatro de los siete fundadores de Zaporeak han regresado a la isla griega para desmontar con sus propias manos la cocina que ha alimentado a miles de personas, un viaje de despedida y memoria en el que hemos querido acompañarles.