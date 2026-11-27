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Fundadores de Zaporeak desmontan la cocina de Lesbos dando fin al proyecto solidario de 11 años
Después de once años en marcha, se apagan los fogones de la solidaridad en Lesbos. El domingo se repartieron las últimas raciones en el campamento de refugiados, y esta semana cuatro de los siete fundadores de Zaporeak han regresado a la isla griega para desmontar con sus propias manos la cocina que ha alimentado a miles de personas, un viaje de despedida y memoria en el que hemos querido acompañarles.
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