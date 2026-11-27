Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 27 de noviembre de 2026:

-Crimen machista en Bilbao: una mujer de 34 años ha sido asesinada presuntamente por su expareja con un arma blanca en una vivienda de Bilbao. La víctima fue apuñalada con un arma blanca y trasladada al Hospital de Cruces, donde ha fallecido. La Ertzaintza ha detenido a su expareja, un hombre de 47 años, acusado inicialmente de homicidio en grado de tentativa.

-Último día de campaña electoral: los partidos realizarán el cierre de campaña de las elecciones generales de este domingo: PSE estará en Donostia y Vitoria-Gasteiz; PNV en Donostia-San Sebastián y Bilbao; EH Bildu en Donostia y Pamplona; y PP en Bilbao y Donostia. Además, comienzan los preparativos en los colegios electorales.

-Black Friday: el Black Friday marca, también en Euskadi y Navarra, el arranque oficial de la campaña de Navidad. Esta jornada ha pasado de ser una tendencia importada de los EE. UU. ha convertirse en el eje que concentra buena parte de la facturación de los comercios. No obstante, las organizaciones de consumidores alertan del peligro de las compras compulsivas, de los descuentos engañosos y aboga por priorizar la compra en el pequeño comercio.