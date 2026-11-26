El Ministerio de Igualdad está recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Cádiz que, de confirmarse, elevaría a 48 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y a 1389 desde 2003.

Así lo ha comunicado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de un mensaje publicado en la red social X. Según los datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del decimotercer crimen machista registrado en Andalucía en 2026.

Detenido un hombre en Chiclana por la muerte de su pareja

Precisamente, este miércoles, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un hombre fue detenido en Chiclana acusado de matar a su pareja, cuyo cuerpo fue hallado semienterrado en una duna de Sancti Petri el pasado 18 de octubre.

La víctima tenía 44 años, era natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecina de Cádiz. Figuraba en el sistema VioGén en un caso activo relacionado con su actual pareja, presunto autor del asesinato.

Dos casos pendientes de confirmación

Este presunto crimen en Cádiz se suma al caso de una mujer asesinada en Murcia, sobre el que el Ministerio de Igualdad informó este miércoles de que también estaba recabando datos.

De confirmarse ambos casos, serían 49 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2026, una más que las contabilizadas en todo 2025.