Las dos monjas clarisas que tras abandonar la Iglesia de Roma fueron detenidas el pasado año han sido declaradas inocentes por el Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos), al dictar que no existe delito por la venta de las piezas artísticas. Laura G.V. y Susan V. (sor Isabel y Sor Paloma en su anterior vida monasterial) fueron detenidas por la Guardia Civil por la presunta venta fraudulenta que, finalmente, el Juzgado ha desestimado.

El portavoz de las bretoneras asegura que la venta puntual de determinados objetos forma “parte de la gestión habitual en la vida monástica” y aseguran que los recursos fueron utilizados para sufragar la reparación del tejado del monasterio de Orduña, datado en 1469 y afectado por goteras. Por ello, sostienen que el objetivo era la conservación del inmueble y no una maniobra fraudulenta.

Además, indican que no requerían de autorización del obispado, al no alcanzar el umbral que fija la normativa aplicable, que lo cifra en de 750.000 euros. La comunidad sostiene que las religiosas eran propietarias de los bienes del ministerio y que actuaron siguiendo la normativa de su propio derecho al disponer de ellas.

Las piezas vendidas no estaban inventariadas ni declaradas bien de interés cultural. La única pieza recogida en el inventario era una cruz procesional de plata dorada, del Siglo XVII. La misma fue entregada a los agentes policiales tras haber permanecido en la sacristía.

Piezas trasladadas a Orduña

Las exmonjas aseguran que la comunidad se desplazó a su casa filial cuando se produjo la sentencia que obligaba a desahuciarlas del convento de Belorado, al objeto de “proteger tanto a las religiosas como a sus pretenencias” ante el riesgo y la tensión del momento, y que fueron las propias titulares las que decidieron y solicitaron el traslado de las obras.

Consideran que las imágenes y titulares de noviembre de 2025, cuando fueron detenidas, “proyectaron culpabilidad” antes de que las autoridades judiciales se pronunciaran, lo cual desgastó su reputación.