Osakidetza ha alcanzado esta semana un hito histórico al realizar el trasplante renal número 201 del año en el Hospital Universitario Cruces, lo que supone un incremento de más del 30 % respecto al año anterior. Según ha señalado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en una nota de prensa, desde su puesta en marcha en 1979, no se había registrado un volumen de actividad tan alto.

De esta forma, el sistema vasco de salud se sitúa en el top 5 de hospitales europeos con mayor volumen de trasplante renal anual, junto con los hospitales de Helsinki, Oslo, Toulouse y Lyon y entre los sistemas sanitarios con mayor actividad trasplantadora renal del Estado español, junto al Hospital Universitario de Bellvitge.

De los 201 trasplantes realizados, 9 han sido pediátricos, más del doble que en 2025. Además, 18 procedieron de donaciones en vivo y, el resto, de personas donantes fallecidas.

Elevada donación de órganos

Según los últimos datos de la Organización Nacional de Trasplantes, Euskadi alcanza una tasa de 65,3 donantes fallecidos por millón de población, por encima de la media estatal situada en 52,7.

El programa de trasplante renal de Osakidetza se desarrolla en el Hospital Universitario Cruces, donde se realizó el primer trasplante renal en 1979. Dos años después, en 1981, tuvo lugar el primer trasplante renal pediátrico.

Actualmente, el hospital está acreditado por el Ministerio de Sanidad como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) para el trasplante renal infantil y atiende a pacientes procedentes de Euskadi, Navarra, Cantabria, Asturias, La Rioja, Galicia, Aragón y Castilla y León.