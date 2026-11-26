Un muerto y seis heridos al hundirse un barco con 1,2 millones de litros de combustible cerca de Ibiza
Un marinero ha muerto y otros seis han resultado heridos leves tras el hundimiento del buque Med Emre durante la madrugada de este jueves, a unas 25 millas náuticas de Ibiza. La embarcación transportaba cerca de 7.000 toneladas de combustible, equivalentes a unos 1,2 millones de litros, y navegaba desde Algeciras con destino a Barcelona.
El barco, que navegaba bajo bandera de Malta y estaba destinado al transporte de productos químicos, llevaba a bordo a 17 tripulantes en el momento del accidente.
De ellos, siete han sido trasladados a Ibiza. Entre estos se encontraba el marinero fallecido, evacuado al Hospital Can Misses, donde se ha confirmado su muerte. Los otros seis han recibido atención sanitaria en el Hospital Can Misses y en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Todos presentan heridas leves y su principal afección es la hipotermia, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Baleares.
De los diez tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia, mientras que los otros cinco han permanecido en buen estado a bordo de una embarcación de rescate que se encontraba cerca de la zona del hundimiento.
Tres helicópteros de Salvamento Marítimo, procedentes de Palma, Valencia y Tarragona, han participado en las labores de rescate, junto con varios barcos de este organismo y otros buques mercantes que navegaban por las proximidades.
Activado el plan contra la contaminación marítima
El hundimiento ha obligado a activar los protocolos de emergencia ante el riesgo de contaminación por el combustible que transportaba el buque.
La Dirección General de Marina Mercante ha activado el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima en el nivel dos. Por su parte, el Gobierno de Baleares ha puesto en marcha el Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (PLATERBAL) en el nivel cero.
En las próximas horas se evaluarán los posibles efectos medioambientales del hundimiento y el alcance de un eventual vertido de combustible.
Para ello, Salvamento Marítimo ha movilizado el buque Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes. Además, un avión de este organismo sobrevolará la zona para comprobar la situación.