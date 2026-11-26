Un marinero ha muerto y otros seis han resultado heridos leves tras el hundimiento del buque Med Emre durante la madrugada de este jueves, a unas 25 millas náuticas de Ibiza. La embarcación transportaba cerca de 7.000 toneladas de combustible, equivalentes a unos 1,2 millones de litros, y navegaba desde Algeciras con destino a Barcelona.

El barco, que navegaba bajo bandera de Malta y estaba destinado al transporte de productos químicos, llevaba a bordo a 17 tripulantes en el momento del accidente.

De ellos, siete han sido trasladados a Ibiza. Entre estos se encontraba el marinero fallecido, evacuado al Hospital Can Misses, donde se ha confirmado su muerte. Los otros seis han recibido atención sanitaria en el Hospital Can Misses y en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Todos presentan heridas leves y su principal afección es la hipotermia, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Baleares.

De los diez tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia, mientras que los otros cinco han permanecido en buen estado a bordo de una embarcación de rescate que se encontraba cerca de la zona del hundimiento.

Tres helicópteros de Salvamento Marítimo, procedentes de Palma, Valencia y Tarragona, han participado en las labores de rescate, junto con varios barcos de este organismo y otros buques mercantes que navegaban por las proximidades.