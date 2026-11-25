Los distintos servicios sanitarios de Osakidetza atendieron el pasado año a 1621 mujeres víctimas de la violencia machista, más de cuatro al día, y a 413 de agresiones sexuales, de las que el 30 % eran menores de edad.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Departamento vasco de Salud ha hecho público estos datos de mujeres agredidas que han pasado por urgencias, ambulatorios y hospitales de la red pública de Euskadi.

En total, el pasado año 1612 víctimas de violencia machista fueron atendidas por profesionales sanitarios de estos servicios, lo que supone más de 4 casos diarios. En Bizkaia, se asistió a 940 mujeres, en Gipuzkoa a 441, y en Álava a 231.

Por niveles asistenciales, 753 casos se detectaron en Urgencias, 758 en Atención Primaria y 101 en los hospitales.

Además, 413 atenciones tuvieron su origen en agresiones sexuales, frente a las 371 registradas en 2023. El pasado año 3 de cada 10 víctimas de esas agresiones sexuales fueron menores.

En lo que respecta a 2026, entre enero y octubre los profesionales del Servicio Vasco de Salud han detectado 271 casos de mujeres víctimas de agresión sexual.

Protocolos de atención

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha agradecido la labor de los profesionales de Osakidetza en la identificación de casos de esta naturaleza y ha subrayado la importancia de la detección temprana en el ámbito sanitario.

Para ello, el departamento forma desde hace años a los sanitarios y en la última década un total de 33 623 han recibido formación en violencia de género, a través de más de 600 acciones.

Además, Osakidetza cuenta con protocolos que ofrecen a sus profesionales pautas y herramientas que abordan ámbitos como la prevención, detección precoz e intervención.