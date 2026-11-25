¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
El 40 % de las jóvenes de Euskadi ha sufrido violencia machista digital, un fenómeno normalizado en el día a día
Ciberacoso, control digital, chantaje sexual y desnudos falsos creados con inteligencia artificial. La violencia machista también se extiende a las redes y se cuela en las aulas, donde muchas conductas se confunden con muestras de amor o bromas. Los expertos alertan del aumento de los casos y reclaman educación afectivo-sexual obligatoria para combatirla.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Un vecino de Hernani investigado como supuesto autor de una estafa del "hijo en apuros"
EN DIRECTO
Hace min.
Concentración en Estella en apoyo a los 13 encausados por intentar impedir un acto fascista de VOX
EN DIRECTO
Hace min.
El Hierro bate el récord de llegadas con 2.100 migrantes en un día
EN DIRECTO
Hace min.
La lluvia y varios incidentes complican la circulación en las carreteras: el alto de Deskarga permanece cerrado
EN DIRECTO
Hace min.
Euskal Herria sale a las calles este 25N en una movilización feminista e institucional contra la violencia machista
EN DIRECTO
Hace min.
"Si no seguimos hablando de violencia machista, es como si no existiera"
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: 25N, segundo debate electoral en EITB y alerta naranja en la CAV
EN DIRECTO
Hace min.
Tarde muy complicada en La Avanzada por la avería de un camión dentro del túnel de Leioa
EN DIRECTO
Hace min.
Condenan a casi 16 años de cárcel a un exentrenador de fútbol, y exojeador del Osasuna, por abuso sexual a menores
Cargar más