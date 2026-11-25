Ciberacoso, control digital, chantaje sexual y desnudos falsos creados con inteligencia artificial. La violencia machista también se extiende a las redes y se cuela en las aulas, donde muchas conductas se confunden con muestras de amor o bromas. Los expertos alertan del aumento de los casos y reclaman educación afectivo-sexual obligatoria para combatirla.