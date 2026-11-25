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"Si no seguimos hablando de violencia machista, es como si no existiera"
Arantza Gutiérrez Paz, directora del Máster de Estudios Feministas y de Género de EHU, reflexiona sobre la necesidad de que la violencia machista siga estando en el debate público, pero no para cuestionarla, sino para que aflore la existencia de diferentes formas de violencia y poder combatirlas.
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