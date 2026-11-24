La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a 15 años y 10 meses de prisión al exentrenador de fútbol del Club Deportivo Varea de Logroño y exojeador del Osasuna, por la comisión de diez delitos, entre ellos de abuso sexual a menores de 16 años, acoso sexual, descubrimiento de secretos y tenencia de pornografía infantil.

El tribunal considera acreditados los hechos narrados por las víctimas durante el juicio, y sentencia, además, que el acusado se valía de su vinculación con el Club Atlético Osasuna para la comisión de los delitos.

Según la sentencia, ofrecía a los adolescentes la posibilidad de progresar en su carrera futbolística y llegar al Osasuna y, bajo esa promesa, les pedía fotografías de contenido sexual y trataba de concertar encuentros a solas.

Asimiso, la resolución considera probado que el acusado aprovechaba su presencia en los vestuarios para fotografiar a los menores sin su consentimiento mientras se duchaban, sin que advirtieran las intenciones de su entrenador al no considerar extraño que llevara el móvil en la mano.



Los hechos afectaron a seis menores que formaban parte del equipo que dirigía.

La sentencia también impone multas por un importe total de 7920 euros y el pago de indemnizaciones a las víctimas, que ascienden a 29 000 euros.



El tribunal declara responsable civil subsidiario del pago de estas indemnizaciones al Club Atlético Osasuna, equipo para el que el acusado trabajaba como ojeador cuando se cometieron los delitos.



