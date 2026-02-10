Nueve jóvenes aseguran en el juicio que su entrenador, entonces ojeador de Osasuna, les mandaba mensajes sexuales
Nueve jóvenes han declarado este martes que su entonces entrenador de fútbol, juzgado en Logroño como presunto autor de abuso sexual y otros delitos, les enviaba, cuando eran menores, mensajes con contenido sexual, intentaba quedar con ellos a solas, les pedía fotos desnudos y, a algunos, incluso les prometió fichar por Osasuna, club del que era ojeador.
La Audiencia de La Rioja ha celebrado la primera sesión de la vista contra un exentrenador del Club Deportivo Varea (Logroño) y exojeador del Club Atlético Osasuna, a quien el fiscal pide una pena conjunta de 46 años y nueve meses de prisión como presunto autor de varios delitos de abuso sexual continuado a menores, acoso sexual, pornografía infantil y revelación de secretos.
Estos hechos ocurrieron entre los años 2020 y 2022, cuando el procesado entrenaba en diferentes clubes de fútbol de Logroño; las víctimas tenían entonces entre 15 y 17 años.
El caso se originó cuando una madre descubrió los mensajes de contenido sexual que el acusado le había enviado a su hijo y que este le había facilitado a través de capturas de pantalla a un amigo suyo, porque, a petición del procesado, el joven borró todas las conversaciones.
Tras la presentación en 2022 de una denuncia por estos hechos en la Policía Nacional española, se detuvo al entrenador y se identificaron a otras posibles víctimas después de extraer el contenido de su teléfono móvil y una tableta, donde había varias decenas de fotografías, algunas de jóvenes desnudos, tomadas sin su consentimiento en vestuarios de instalaciones deportivas.
