Abuso de menores
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nueve jóvenes aseguran en el juicio que su entrenador, entonces ojeador de Osasuna, les mandaba mensajes sexuales

La Audiencia de La Rioja ha celebrado la primera sesión de la vista contra un exentrenador y exojeador de Osasuna como presunto autor de varios delitos de abuso sexual a menores de 16 años.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Nueve jóvenes han declarado este martes que su entonces entrenador de fútbol, juzgado en Logroño como presunto autor de abuso sexual y otros delitos, les enviaba, cuando eran menores, mensajes con contenido sexual, intentaba quedar con ellos a solas, les pedía fotos desnudos y, a algunos, incluso les prometió fichar por Osasuna, club del que era ojeador.

La Audiencia de La Rioja ha celebrado la primera sesión de la vista contra un exentrenador del Club Deportivo Varea (Logroño) y exojeador del Club Atlético Osasuna, a quien el fiscal pide una pena conjunta de 46 años y nueve meses de prisión como presunto autor de varios delitos de abuso sexual continuado a menores, acoso sexual, pornografía infantil y revelación de secretos.

Estos hechos ocurrieron entre los años 2020 y 2022, cuando el procesado entrenaba en diferentes clubes de fútbol de Logroño; las víctimas tenían entonces entre 15 y 17 años.

El caso se originó cuando una madre descubrió los mensajes de contenido sexual que el acusado le había enviado a su hijo y que este le había facilitado a través de capturas de pantalla a un amigo suyo, porque, a petición del procesado, el joven borró todas las conversaciones.

Tras la presentación en 2022 de una denuncia por estos hechos en la Policía Nacional española, se detuvo al entrenador y se identificaron a otras posibles víctimas después de extraer el contenido de su teléfono móvil y una tableta, donde había varias decenas de fotografías, algunas de jóvenes desnudos, tomadas sin su consentimiento en vestuarios de instalaciones deportivas.

La Rioja Abusos sexuales Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Elisa Mouliaá sigue adelante con la acusación contra Errejón y pide ayuda a otras víctimas

La actriz ha considerado "deleznable" que la Fiscalía haya solicitado la absolución del ex diputado, después de que ella anunciara la retirada de la causa. Ha relatado que ha estado diez meses "presentando pruebas, cotejadas de mensajes" en los que cuenta que Errejón la "acosó", "humilló" e "invadió". Finalmente, ha pedido a otras víctimas que se personen en la causa "al menos de forma anónima".
Cargar más
Publicidad
X