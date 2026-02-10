Epaiketan, bederatzi gaztek ziurtatu dute euren entrenatzaileak, Osasunako ikuskatzaile ohiak, sexu-mezuak bidaltzen zizkiela
Errioxako Auzitegiak auzipetuaren aurkako lehen saioa egin du astearte honetan, 16 urtetik beherakoei sexu-abusuak egitea egotzita.
Bederatzi gaztek adierazi dute, adingabeak zirenean, euren orduko futbol entrenatzaileak sexu-edukia zuten mezuak bidaltzen zizkiela, beraiekin bakarrik geratzen saiatzen zela, argazki biluziak eskatzen zizkiela eta, batzuei, Osasunarekin fitxatuko zutela agindu ziela. Hala ziurtatu dute astearte honetan, Logroñon, gizon horren kontrako epaiketan; sexu-abusu eta beste delitu batzuk egozten dizkiote akusatuari.
Errioxako Auzitegiak Varea Kirol Klubeko (Logroño) entrenatzaile ohi eta Osasuna Klubeko ikuskatzaile ohi baten aurkako lehen saioa egin du. Fiskalak 46 urte eta bederatzi hilabeteko espetxe-zigorra eskatu du, adingabeei sexu-abusu jarraitua, sexu-jazarpena, haur-pornografia eta sekretuak ezagutaraztea egotzita.
Gertaera horiek 2020 eta 2022 urteen artean gertatu ziren, auzipetua Logroñoko hainbat futbol taldetan entrenatzen ari zenean; biktimak 15 eta 17 urte artekoak ziren orduan.
Ama batek akusatuak semeari bidalitako sexu-mezuen berri izan zuenean sortu zen kasua. Biktimak pantaila-harrapaketen bidez eman zizkion mezu horiek bere lagun bati, auzipetuak hala eskatuta, gazteak elkarrizketa guztiak ezabatu zituelako.
2022an Espainiako Polizia Nazionalaren aurrean gertakari horiek salatu ondoren, entrenatzailea atxilotu eta beste biktima posible batzuk identifikatu zituzten, telefono mugikorretik eta tableta batetik edukia atera ondoren; besteak beste, gailu horietan dozenaka argazki zeuden, gazte batzuk biluzik, baimenik gabe kirol-instalazioetako aldageletan hartutakoak.
