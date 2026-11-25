Euskal Herria sale a las calles este 25N en una movilización feminista e institucional contra la violencia machista
En este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Euskal Herria volverá a ser una jornada de movilización convocada por instituciones, sindicatos y agentes sociales.
Durante la mañana tendrán lugar los actos institucionales. A las 12:00 horas el Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari Imanol Pradales, se concentrará en Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz. Por su parte, el Gobierno de Navarra hará lo propio a las 11:30 horas, con su presidenta María Chivite a la cabeza, en la capital navarra.
A las reivindicaciones de las instituciones y sindicatos por la mañana, por la tarde les tomará el relevo las de los movimientos feministas. El Movimiento Feminista de Euskal Herria ha hecho un llamamiento "a llenar las calles de Euskal Herria frente a quienes cuestionan las violencias contra las mujeres, nuestros derechos y alimentan el racismo y el odio".
Horario de las principales manifestaciones
Bilbao: 19:00 horas desde Gran Vía
Donostia: 19:00 horas desde el Boulevard
Gasteiz: 19:00 horas desde la plaza San Antón
Iruñea: 19:00 horas desde Antoniutti
Baiona: 18:30 horas desde la estación del tren
Campaña de Emakunde: "Ante la violencia machista, tu lugar importa"
La campaña de Emakunde de este año para el 25N ha querido poner el foco en la presunta neutralidad de toda aquella persona que es testigo de violencia machista y no interviene. El lema de este año es “Ante la violencia machista, tu lugar importa” y visibiliza que la supuesta neutralidad alimenta la violencia sexista, por lo que llama a la ciudadanía a adoptar una actitud proactiva ante esta grave vulneración de los derechos humanos.
"Ante la violencia machista no hay lugar neutral y el que elija cada persona puede cambiarlo todo", subraya la directora de Emakunde Miren Elgarresta.