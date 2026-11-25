En este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Euskal Herria volverá a ser una jornada de movilización convocada por instituciones, sindicatos y agentes sociales.

Durante la mañana tendrán lugar los actos institucionales . A las 12:00 horas el Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari Imanol Pradales, se concentrará en Lehendakaritza en Vitoria-Gasteiz. Por su parte, el Gobierno de Navarra hará lo propio a las 11:30 horas, con su presidenta María Chivite a la cabeza, en la capital navarra.