La campaña de Emakunde del 25N plantea que una actitud "neutral" da alas a la violencia machista

"Ante la violencia machista no hay lugar neutral y el que elija cada persona puede cambiarlo todo”. Son las palabras de la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, que describen perfectamente el objeto de la campaña que el Instituto vasco de la Mujer ha preparado junto a las diputaciones forales y Eudel para el 25N. El lema de este año es “Ante la violencia machista, tu lugar importa” y visibiliza que la supuesta neutralidad alimenta la violencia sexista, por lo que llama a la ciudadanía a adoptar una actitud proactiva ante esta grave vulneración de los derechos humanos.

Elgarresta ha comparecido hoy en Lehendakaritza junto a la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, y las y los responsables de Igualdad de las diputaciones forales.

“Podemos pensar que, ante un problema estructural como es la violencia machista, nuestra actitud no tiene efecto. Pero, en realidad, ante la violencia machista no hay lugar neutral y el que elija cada persona puede cambiarlo todo”, ha señalado la directora de Emakunde.

Según Elgarresta, la ciudadanía debe estar alerta para detectar las violencias machistas, ya que estas aparecen también en pequeños gestos cotidianos “que es necesario desnaturalizar y visibilizar”.

En la misma línea, la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, también ha pedido implicación a la sociedad vasca: "Condenar la violencia contra las mujeres es importante, pero no normalizarla y no guardar silencio es imprescindible. La implicación nos hace parte de la solución”.

El diputado de Igualdad, Euskera y Gobernanza de la Diputación Foral de Álava , Iñaki Gurtubai, ha afirmado que “mirar hacia otro lado ante la violencia machista resta importancia a determinados comportamientos. Guardar silencio o pensar que es un asunto que corresponde resolver a otras personas tiene consecuencias. La violencia machista necesita del silencio para mantenerse y reproducirse y la indiferencia nunca es una posición neutral”.

La directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia , Trinidad Vicente, por su parte, ha puesto el foco en la “incorporación activa y visible de los hombres”. Por último, la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa , Nerea Isasi, ha defendido que "no basta con no ejercer la violencia, es necesario posicionarse activamente contra ella”.

Casi 5000 mujeres han denunciado a hombres machistas lo que va de 2026

La directora de Emakunde ha ofrecido cifras sobre las denuncias recabadas este año. “De enero a octubre de 2026 casi 5000 mujeres (4814) han denunciado algún caso de violencia en la Comunidad Autónoma Vasca. Y somos conscientes de que otras muchas mujeres también la han sufrido, pero ni lo han denunciado ni lo han compartido con nadie. Los datos son la punta del iceberg” ha señalado.