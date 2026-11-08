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En el club Otra Mirada, las chicas encuentran una nueva familia entre deporte e inclusión

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Otra Mirada klubean, neskatoek familia berri bat aurkitu dute kirolaren eta inklusioaren artean

EITB

Última actualización

Realizan las clases en Ezkirotz (Navarra), ajustando cada ejercicio a las necesidades de cada alumna. Tras varios éxitos deportivos, han creado una gran familia que ahora busca ganar en la máxima categoría en la modalidad de conjuntos.

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