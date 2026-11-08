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Emotivo inicio de la Behobia-San Sebastián con un aurresku y un irrintzi en homenaje a los corredores
La 61ª edición de esta popular carrera ha contado con una novedad especial en la línea de salida: una actuación a cargo de Eraiki Dantza Taldea, que ha aportado un toque de tradición, cultura y ambiente festivo al comienzo de la prueba.
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