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Denuncian vertidos del barco semihundido en el puerto de Orio
Una protesta convocada por los surfistas de la localidad gipuzkoana ha denunciado la presencia de manchas negras en el mar y el mal olor a gasoil. El Gobierno Vasco ya ha vaciado el barco y estudia el plan presentado por el armador para retirarlo.
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