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Denuncian vertidos del barco semihundido en el puerto de Orio

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Orioko portuan erdi hondoratuta dagoen itsasontziaren isurketak salatu dituzte

EITB

Última actualización

Una protesta convocada por los surfistas de la localidad gipuzkoana ha denunciado la presencia de manchas negras en el mar y el mal olor a gasoil. El Gobierno Vasco ya ha vaciado el barco y estudia el plan presentado por el armador para retirarlo.

Orio Mar Cantábrico Gipuzkoa Sociedad

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