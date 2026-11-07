Dispositivo especial en la frontera ante posibles retenciones por los controles de los gendarmes

La Ertzaintza y la Policía Local de Irun han activado este sábado un dispositivo especial de vigilancia ante la posibilidad de que los controles previstos por los gendarmes en Biriatu provoquen retenciones de vehículos a su paso por Hegoalde hacia Baiona.

El operativo se enmarca en las manifestaciones convocadas hoy en Baiona y Pau. Estas movilizaciones tienen como objetivo protestar contra el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, en un contexto de creciente preocupación por el aumento de los precios y las dificultades económicas de los hogares.

Así, para evitar posibles incidencias en el tráfico, se reforzará la vigilancia en Biriatu, Behobia y Santiago, donde se realizarán controles especiales hasta las 15:30 horas.