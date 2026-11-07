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Dispositivo especial en la frontera ante posibles retenciones por los controles de los gendarmes

El operativo se enmarca en las manifestaciones convocadas hoy en Baiona y Pau. Estas movilizaciones tienen como objetivo protestar contra el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía.
(Foto de ARCHIVO) Ertzainas en el peaje de la AP8 en Irun REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/10/2023
Ertzainas refuerzan los controles de seguridad en la circulación de vehículos. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Dispositibo berezia mugan, Frantziako Poliziaren kontrolek auto-ilarak sor ditzaketelako

EITB

Última actualización

La Ertzaintza y la Policía Local de Irun han activado este sábado un dispositivo especial de vigilancia ante la posibilidad de que los controles previstos por los gendarmes en Biriatu provoquen retenciones de vehículos a su paso por Hegoalde hacia Baiona.

El operativo se enmarca en las manifestaciones convocadas hoy en Baiona y Pau. Estas movilizaciones tienen como objetivo protestar contra el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, en un contexto de creciente preocupación por el aumento de los precios y las dificultades económicas de los hogares.

Así, para evitar posibles incidencias en el tráfico, se reforzará la vigilancia en Biriatu, Behobia y Santiago, donde se realizarán controles especiales hasta las 15:30 horas.

Baiona Iparralde Manifestaciones Tráfico Sociedad

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