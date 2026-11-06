Detectado un caso de influenza aviar y otro de Newcastle en 2 aves silvestres en Euskadi

El Departamento vasco de Alimentación, Desarrollo Rural y Agricultura ha confirmado este viernes un caso de influenza aviar de alta patogenicidad detectado en un ave silvestre en Portugalete (Bizkaia) y otro de enfermedad de Newcastle en una tórtola turca en San Sebastián, aunque ha señalado que estas enfermedades no han afectado a explotaciones avícolas.

Los dos positivos han sido confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), un centro de referencia para estas enfermedades.

El Departamento de Agricultura ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la sociedad y al sector avícola ya que los positivos se han detectado "exclusivamente en fauna silvestre".

La consejera, Amaia Barredo, ha señalado en un comunicado que estas detecciones ponen de manifiesto "el correcto funcionamiento" del sistema de vigilancia y la coordinación entre los servicios de fauna silvestre, las diputaciones forales, Neiker, los laboratorios, los servicios veterinarios oficiales y el personal técnico de Gobierno Vasco.

La consejería ha recordado que no se deben tocar ni manipular aves silvestres enfermas o muertas, ni permitir que los animales de compañía se acerquen a ellas.

Además, cualquier hallazgo debe comunicarse al 112, indicando su localización, para que los servicios competentes puedan proceder a su retirada y análisis.

Al sector avícola el Departamento le pide que mantenga la vigilancia y continúe coordinándose con el personal veterinario de las explotaciones y con los servicios veterinarios oficiales.