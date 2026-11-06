La Fiscalía Europea investiga un posible fraude sobre los fondos europeos en la línea de AVE Madrid-Sevilla

La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación sobre un posible fraude que "afecta a fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones" en la línea de AVE Madrid-Sevilla, la misma donde se produjo el accidente de Urda (Toledo).

Según ha informado la EPPO, la sede de Madrid "está llevando a cabo medidas de investigación en la sede de Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido a estos centros para realizar las labores de investigación, entre ellas, recoger expedientes en Adif, según fuentes del caso.

Se trata de la segunda investigación abierta sobre el presunto uso fraudulento de los fondos europeos en esa misma línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, después de que el pasado marzo, la institución comunitaria lanzara otra tras el siniestro en Adamuz (Córdoba), que se produjo el 18 de enero y dejó 46 muertos.

A raíz del accidente de Adamuz, la Fiscalía Europea pidió a Adif "todos los contratos suscritos y los correspondientes números de expedientes en relación con el tramo de red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro ferroviario", según un oficio judicial que compartió en redes sociales el exministro de Transportes Óscar Puente.

Puente indicó que "la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse". "En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así. Por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es", agregó.