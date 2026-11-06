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Será noticia: OPE de Osakidetza, pleno de control y Bilbao BBK Live

Los principales titulares de hoy en los medios de comunicación, en dos palabras.
osakidetza ope
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Osakidetzako LPE, kontrolerako osoko bilkura Legebiltzarrean eta Bilbao BBK Live

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 6 de noviembre de 2026:

  • Exámenes de la OPE de Osakidetza: Hoy comienzan los exámenes de la segunda fase de la Oferta Pública de Empleo 2023-2024-2025 en Osakidetza: 41 categorías profesionales y 21.408 aspirantes en total. Hoy se celebrará una única prueba, la de Auxiliar de Farmacia, a las 17:30 horas. El sábado y el domingo, los exámenes de las 18 categorías restantes.
  • Pleno de control en el Parlamento Vasco: Los grupos parlamentarios harán sus preguntas al Gobierno Vasco. Como es habitual, ORAIN emitirá el pleno a partir de las 9:30.
  • Bilbao BBK Live: El gran festival de música de la capital vizcaína, que se celebrará del 8 al 10 de julio de 2027, dará a conocer a los primeros nombres del cartel.
Osakidetza Bilbao BBK Live 2026 Parlamento Vasco Sociedad

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