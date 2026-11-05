Fuertes medidas de seguridad en San Sebastián de cara al partido entre la Real Sociedad y el Olympique de Lyon

La Ertzaintza y la Policía Municipal de San Sebastián han desplegado un dispositivo especial en la capital guipuzcoana de cara al partido de la Europa League de este jueves entre la Real Sociedad y el Olympique de Lyon en Anoeta, calificado de alto riesgo.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que se han tomado “las medidas oportunas” en materia de seguridad para garantizar la normalidad de cara al partido. Por ello, ha pedido a la ciudadanía que se tomen el día con “normalidad” y que sigan las indicaciones tomadas por el Ayuntamiento.