Fuertes medidas de seguridad en San Sebastián de cara al partido entre la Real Sociedad y el Olympique de Lyon
La Ertzaintza y la Policía Municipal de San Sebastián han desplegado un dispositivo especial en la capital guipuzcoana de cara al partido de la Europa League de este jueves entre la Real Sociedad y el Olympique de Lyon en Anoeta, calificado de alto riesgo.
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que se han tomado “las medidas oportunas” en materia de seguridad para garantizar la normalidad de cara al partido. Por ello, ha pedido a la ciudadanía que se tomen el día con “normalidad” y que sigan las indicaciones tomadas por el Ayuntamiento.
Ha recordado que el Olympique de Lyon tiene unos aficionados “radicales, sobradamente conocidos a nivel europeo”, y que, como en otras ciudades europeas, en San Sebastián, la Policía ha tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la gente.
En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, quien ha asegurado que San Sebastián “está lista”, pero ha lanzado una reflexión sobre "si merece la pena cambiar nuestro día a día para que un partido de fútbol se celebre en la ciudad". Por ello, ha pedido tranquilidad a los donostiarras, “porque hay control”, pero, sobre todo, “respeto a la afición que viene de Lyon, respeto a la ciudad y respeto a los vecinos y las vecinas”.
El dispositivo de seguridad está provocando durante la jornada cortes de tráfico y afecciones en el transporte público y la movilidad, ya que se ha desplegado “un importante dispositivo de seguridad en toda la ciudad”, según ha explicado el Ayuntamiento.
Controles e identificaciones
Durante la pasada noche, la Ertzaintza identificó en las inmediaciones del estadio de Anoeta a una veintena de aficionados “radicales” durante el operativo previo. Además, según ha informado la policía autonómica vasca, incautó a seis de ellos diversos objetos y armas prohibidas, y han sido propuestos para ser sancionadas administrativamente.
Los identificados formaban parte de un grupo de unas 100 personas que se había reunido en una zona cercana a Anoeta, y los agentes comprobaron que se trababa de aficionados "radicales" de la Real Sociedad, así como de otros grupos afines como los del Celta de Vigo o el Deportivo Alavés.
Además del dispositivo de seguridad en la capital, la Ertzaintza está realizando controles en Biriatu, ya que se espera que lleguen a San Sebastián entre 200 y 300 ultras del equipo francés. En total, asistirán al partido más de 1000 aficionados lioneses.