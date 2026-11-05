Estafas por WhatsApp sin clic: recomendaciones de la Ertzaintza tras detectar 359 casos

Sin hacer un solo click: así difunde los mensajes el conocido como ataque "click zero". Las denuncias en la CAV han aumentado de forma considerable desde el pasado mes de junio: la Ertzaintza ha detectado 359 casos, todos ellos en teléfonos móviles con el sistema operativo IOS y a través de la aplicación WhatsApp.

Como consecuencia de la estafa, el teléfono infectado envía mensajes a los contactos del usuario pidiendo dinero para "responder a una urgencia". El ataque obtiene material criptográfico que permite "duplicar" las sesiones sin dejar rastro alguno en el dispositivo original. Cuando consiguen el control del dispositivo, comienzan a pedir dinero a los contactos.

Los primeros casos se dieron en Italia en mayo y, desde entonces, se han registrado 359 casos en la CAV: 211 en Bizkaia, 83 en Gipuzkoa y 65 en Araba.

La estafa también se ha dejado notar en Nafarroa: la Policía Foral recibió la primera denuncia el 5 de agosto y, durante el primer mes, detectó una decena de casos. La Policía Nacional española también advirtió de un "aumento significativo" de casos en la comunidad foral.

Actualización del sistema y de la app

La vulnerabilidad de seguridad se ha dado, por un lado, en IOS -el sistema operativo que utiliza el teléfono iPhone del fabricante tecnológico Apple- y, por otro, en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

Para corregir la brecha de seguridad hay que actualizar tanto el sistema operativo y como la aplicación de mensajería: concretamente a la versión IOS 16.7.12 y a la versión WhatsApp 2.25.21.78.

Recomendaciones de la Ertzaintza

Mientras la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad trabaja en la investigación, la Ertzaintza ha realizado seis recomendaciones a la ciudadanía: