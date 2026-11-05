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Controles en Biriatu por el partido entre la Real Sociedad y el Olympique de Lyon
San Sebastián recibirá hoy la visita de unos 1000 aficionados del Olympique Lyon con motivo del partido de Europa League contra la Real Sociedad, calificado de alto riesgo. Se calcula que pueden llegar entre 200 y 300 ultras.
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