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Controles en Biriatu por el partido entre la Real Sociedad y el Olympique de Lyon

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak kontrolak ezarri ditu Biriatun, Realaren eta Lyongo Olympiquen arteko partida dela eta

EITB

Última actualización

San Sebastián recibirá hoy la visita de unos 1000 aficionados del Olympique Lyon con motivo del partido de Europa League contra la Real Sociedad, calificado de alto riesgo. Se calcula que pueden llegar entre 200 y 300 ultras. 

Donostia-San Sebastián Tráfico Ertzaintza Irún Autopista A8 Sociedad

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