MOVILIZACIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Huelga general en Iparralde contra el encarecimiento de la vida

Publicidad
MARSEILLE (France), 05/11/2026.- People take part in a demonstration in Marseille, France, 05 November 2026. Trade unions called for a nationwide day of protests against government policy. (Protestas, Francia, Marsella) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Greba orokorra Iparraldean, bizitzaren garestitzearen aurka

EITB

Última actualización

Las 220 movilizaciones convocadas para hoy en todo el Estado francés contra el encarecimiento de la vida reclaman un aumento de los salarios y frenar los recortes presupuestarios.

17 detenidos tras el tercer sábado de manifestación en Baiona para protestar por el encarecimiento de la vida
Huelgas Manifestaciones Baiona Francia Gobierno de Francia Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X