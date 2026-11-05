¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Huelga general en Iparralde contra el encarecimiento de la vida
Euskaraz irakurri: Greba orokorra Iparraldean, bizitzaren garestitzearen aurka
Las 220 movilizaciones convocadas para hoy en todo el Estado francés contra el encarecimiento de la vida reclaman un aumento de los salarios y frenar los recortes presupuestarios.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El alcalde de Donostia pide a los seguidores del Olympique de Lyon que "respeten la ciudad y a los donostiarras"
EN DIRECTO
Hace min.
Detenido un hombre en Vitoria por robar varios paquetes y agredir a un repartidor
EN DIRECTO
Hace min.
La Ertzaintza identifica a una veintena de aficionados "radicales" de la Real, Alaves y Celta en San Sebastián
EN DIRECTO
Hace min.
Controles en Biriatu por el partido entre la Real Sociedad y el Olympique de Lyon
EN DIRECTO
Hace min.
ErNE denuncia una agresión a dos policías municipales de Tolosa, heridos de gravedad durante una intervención
EN DIRECTO
Hace min.
Condenan a un hombre a siete años de prisión por violar a una menor de 14 años mientras dormía
EN DIRECTO
Hace min.
Zupiria: "La Ertzaintza y la Policía Municipal de San Sebastián ya han tomado las medidas oportunas de cara al partido de hoy"
EN DIRECTO
Hace min.
La Behobia-San Sebastián provocará el domingo cambios en el tráfico, aparcamientos y transporte
EN DIRECTO
Hace min.
La vivienda y la economía centran las preocupaciones de los vascos ante unas elecciones generales que consideran decisivas
Cargar más